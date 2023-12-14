Женщина-арбитр впервые обслужит матч АПЛ

Судья Ребекка Уэлч станет первой женщиной-арбитром, которая обслужит матч Английской премьер-лиги (АПЛ), об этом сообщает пресс-служба лондонского "Фулхэма". Уэлч станет главным арбитром матча, в котором "Фулхэм" примет "Бернли". Игра состоится 23 декабря. В январе 2022 года Уэлч стала главным арбитром матча четвертого раунда Кубка Англии. В июле Футбольная ассоциация Англии (FA) изложила планы по набору на 50% больше судей из "исторически недопредставленных" слоев населения к 2026 году. В турнирной таблице чемпионата Англии "Фулхэм" располагается на десятом месте, набрав 21 очко. "Бернли" располагается на 19 строчке, имея в активе восемь очков. В прошлый раз "Фулхэм" и "Бернли" встречались в мае 2021 года. Тогда "Бернли" победил со счетом 2:0. На первом месте идет "Ливерпуль", набравший 37 очков. На второй строчке идет лондонский "Арсенал", имеющий в активе 36 баллов. Замыкает тройку сильнейших бирмингемская "Астон Вилла" (35).