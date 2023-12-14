Объявлена символическая сборная группового этапа Лиги чемпионов по версии WhoScored

В сборную вошли три игрока из английского «Арсенала», два — из испанского «Атлетико», а также по одному из английского «Ньюкасл Юнайтед», немецкой «Боруссии» Дортмунд, португальского «Порту» и испанских «Реала» Мадрид, «Барселоны» и «Реала Сосьедад».