Гол Оздоева помог ПАОКу одержать волевую победу над ХИКом

Греческий ПАОК добился волевой победы над финским ХИКом в заключительном туре квартета G Лиги конференций УЕФА и завершил групповой этап на верхней строчке в таблице.

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Встреча на стадионе "Тумба" в Салониках завершилась со счетом 4:2 (1:1) в пользу хозяев поля. На 37-й минуте российский полузащитник Магомед Оздоев, вышедший в стартовом составе ПАОКа, точным ударом восстановил равенство. Автором победного гола греческой команды стал хавбек Яннис Константелиас, который отличился в дебюте второго тайма.

ПАОК набрал 16 очков и финишировал на первом месте в группе G, пробившись напрямую в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА. ХИК с 2 очками остался на нижней строчке.

Лига конференций УЕФА. Группа G. 6-й тур

ПАОК (Салоники, Греция) 4:2 ХИК (Хельсинки, Финляндия)