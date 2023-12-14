На Sotheby's продали шесть футболок Месси

Шесть футболок капитана сборной Аргентины Лионеля Месси, в которых он играл на чемпионате мира 2022 года в Катаре, были проданы на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за общую сумму €7 млн.

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Это рекорд по стоимости среди спортивных памятных вещей, проданных на данном аукционе в 2023 году. Однако самую высокую цену за всю историю Sotheby's среди спортивных вещей получила футболка Майкла Джордана с финала НБА 1998 года, которую продали в 2022 году за € 9,1 млн.

Лионель Месси отдал на аукцион свои футболки с шести матчей из семи, в которых он принял участие на мундиале: с двух из трех игр группового этапа ЧМ, с матча 1/8 финала против Австралии (2:1), 1/4 финала против Нидерландов (2:2, победа в серии пенальти — 4:3), 1/2 финала против Хорватии (3:0) и первого тайма финала против Франции (3:3, победа в серии пенальти — 4:2).