«Ливерпуль» уступил «Юниону» в плей‑офф Лиги Европы

Английский «Ливерпуль» потерпел гостевое поражение от бельгийского «Юниона» в матче шестого тура группового раунда Лиги Европы.

© Матч ТВ

Встреча группы Е прошла в Брюсселе и завершилась со счетом 2:1. В составе победителей голы забили Мохаммед Амура и Камерон Пуэртас, у гостей отличился Джарелл Куэнса.

В другом матче этого квартета австрийский ЛАСК на своем поле уступил французской «Тулузе» — 1:2.

«Ливерпуль» (12 очков) ранее обеспечил себе первое место в группе и сыграет в раунде плей офф Лиги Европы. «Тулуза» (11) стала второй и сыграет в стыковых матчах турнира. «Юнион» (8) занял третье место и вышел в стыковые матчи плей офф Лиги конференций. ЛАСК (3) стал четвертым и завершил выступления в еврокубках.

Жеребьевки следующих стадий Лиги Европы и Лиги конференций пройдут 18 декабря в Ньоне. В жеребьевке стыковых матчей Лиги Европы примут участие 16 команд: восемь обладателей вторых мест на групповом этапе Лиги Европы и восемь обладателей третьих мест на групповом этапе Лиги чемпионов.