«Ливерпуль» уступил «Юниону» в плей‑офф Лиги Европы

«Ливерпуль» уступил «Юниону», но вышел в плей‑офф Лиги Европы с первого места в группе. «Тулуза» сыграет в стыковых матчах
Английский «Ливерпуль» потерпел гостевое поражение от бельгийского «Юниона» в матче шестого тура группового раунда Лиги Европы.
Встреча группы Е прошла в Брюсселе и завершилась со счетом 2:1. В составе победителей голы забили Мохаммед Амура и Камерон Пуэртас, у гостей отличился Джарелл Куэнса.
В другом матче этого квартета австрийский ЛАСК на своем поле уступил французской «Тулузе» — 1:2.
«Ливерпуль» (12 очков) ранее обеспечил себе первое место в группе и сыграет в раунде плей офф Лиги Европы. «Тулуза» (11) стала второй и сыграет в стыковых матчах турнира. «Юнион» (8) занял третье место и вышел в стыковые матчи плей офф Лиги конференций. ЛАСК (3) стал четвертым и завершил выступления в еврокубках.
Жеребьевки следующих стадий Лиги Европы и Лиги конференций пройдут 18 декабря в Ньоне. В жеребьевке стыковых матчей Лиги Европы примут участие 16 команд: восемь обладателей вторых мест на групповом этапе Лиги Европы и восемь обладателей третьих мест на групповом этапе Лиги чемпионов.
Победители стыковых матчей присоединятся в 1/8 финала к восьми победителям групп Лиги Европы.
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