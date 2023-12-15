Аршавин: такой игрок, как я, он не рождается каждые 10-20 лет

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин , ныне работающий заместителем генерального директора «Зенита» по спортивному развитию, ответил на вопрос о том, хочет ли он воспитать «нового Аршавина» в петербургском клубе.

«Аршавин должен родиться, ему должны не мешать. Много факторов должно срастись, чтобы всё получилось. Может, Аршавин в этих стенах не должен вырасти — вырастет где-то в другом месте. Но такой игрок, как я, это нескромно говорить, он не рождается каждые 10-20 лет», — заявил Аршавина в интервью ютуб-каналу «СБГ ШОУ».