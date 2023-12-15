Алексея Миранчука не устраивает количество игрового времени в «Аталанте», в клубе не гарантируют ему регулярную практику

По информации «Матч ТВ», полузащитник сборной России Алексей Миранчук хочет получать больше игрового времени в «Аталанте», однако итальянский клуб не может гарантировать ему регулярную практику. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Матч ТВ», что у Миранчука был разговор с представителями «Аталанты», сторону футболиста не устраивает малое количество игрового времени, которое клуб готов предоставить 28 летнему россиянину. Миранчук в текущем сезоне провел 10 матчей во всех турнирах, в последних двух встречах хавбек отдал две голевые передачи. Россиянин выступает за клуб из Бергамо с 2020 года. Прошлый сезон Миранчук провел на правах аренды за «Торино». Прямые трансляции матчей чемпионата Италии смотрите на каналах холдинга «Матч», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.