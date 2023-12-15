«Спартак» и «Лос-Анджелес Гэлакси» готовят предложение по трансферу полузащитника «Црвены Звезды» Османа Букари, сообщает GhanaSoccernet.

По данным источника, игрок также находится в поле зрения клуба английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест», который отправил скаутов наблюдать за ганцем в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:2). Отмечается, что «Ноттингем» ещё не принял решение по футболисту, несмотря на огромный интерес к нему.

Сообщается, что Букари определится со своим будущим в ближайшие недели.