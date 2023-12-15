Гендир "Спартака" Малышев включил Вендела в топ-5 лучших футболистов РПЛ

Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев выбрал пятерку лучших футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ). Как утверждает "Спорт-Экспресс" он назвал лучшим игроком 2023 года в России полузащитника команды Квинси Промеса.

Также в его пятерку вошли Александр Головин ("Монако", Франция), Клаудиньо ("Зенит"), Руслан Литвинов, Михаил Игнатов (оба "Спартак"). Промес выступает за "Спартак" с февраля 2021 года. Он ранее играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России.