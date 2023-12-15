Головин прокомментировал информацию об уходе из "Монако"

"Наверное, слухи [о переходе в другую европейскую команду] на то и есть слухи, чтобы их было много, - сказал Головин. - Комментировать их сложно и было бы неправильно. На сегодняшний день ситуация такова, что у меня действующий контракт с "Монако". Это клуб, который мне многое дал и где меня все устраивает. У нас отличные болельщики, мы стараемся радовать их как можно чаще. Так что сегодня главное мое желание заключается в том, чтобы "Монако" одерживал победы и занимал как можно более высокое место в турнирной таблице".