Главный тренер «Арсенала» избежал наказания за высказывание в адрес арбитров

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета не будет наказан за свои критические высказывания в адрес бригады арбитров после матча 11-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом» (1:0). Об этом сообщает официальный сайт «Арсенала» со ссылкой на постановление Футбольной ассоциации Англии.

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Сообщается, что независимая регулирующая комиссия признала обвинение против Микеля Артеты в предполагаемом нарушении правил недоказанным. Напомним, в начале декабря сообщалось, что Артета встретился с представителями Футбольной ассоциации Англии с целью обсуждения своих слов, сказанных в адрес судей, обслуживавших матч с «Ньюкаслом». Английские футбольные власти выдвинули против испанского специалиста обвинения в нарушении правила E3.1 (оскорбление официальных лиц матча и нанесение ущерба репутации игры).