MLS со следующего сезона введет новые правила

Боссы MLS согласовали новые правила, которые начнут применяться в лиге в новом сезоне в 2024 году. Одни из них направлены на защиту и здоровье футболистов, а другие послужат средством борьбы с затягиванием времени.

Так, будет действовать ограничение времени на замену. Футболист должен будет покинуть поле в течение 10 секунд. В обратном случае после выхода игрока за пределы поля, выпускаемого на замену, задержат вне поля на 1 минуту и только после истечения этого времени позволят войти в игру во время новой остановки матча. Исключения из этого правила касаются только случаев, связанных с травмой футболиста и заменой вратаря.