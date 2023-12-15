«Реал» установил дедлайн для Мбаппе по решению о переходе

Мадридский «Реал» установил дедлайн по принятию решения о переходе для форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. «Королевский клуб» готов ждать ответа до 15 января 2024 года, об этом сообщает AS.

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По информации источника, руководство мадридского клуба отправит окружению футболиста своё предложение по контракту в начале нового года.

Ранее в СМИ сообщалось, что «ПСЖ» может получить денежную компенсацию и бонус за Мбаппе. Француз будет зарабатывать € 35 млн в год, что сделает футболиста самым высокооплачиваемым среди всех игроков «Реала». Также мадридский клуб предоставит Мбаппе все права на использование своего образа за пределами поля, что является уникальным случаем для «Реала».