«Краснодар» — второй клуб по средней посещаемости домашних матчей РПЛ

Футбольный клуб «Краснодар» занял второе место по средней посещаемости домашних матчей Мир Российской Премьер-Лиги по итогам первой части сезона-2023/2024, сообщает пресс-служба чёрно-зелёных в телеграм-канале .

«В текущем чемпионате «быки» провели девять домашних встреч, которые посетили 205 482 болельщика. В среднем за игру на нашем стадионе смотрели футбол 22 831 зритель», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, «Краснодар» после первой части сезона занимают первое место в турнирной таблице, опережая преследующий их «Зенит» на два очка. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Владимира Ивича сыграют с казанским «Рубином» на домашней арене. Матч состоится в начале марта.