«Краснодар» интересуется игроком мексиканского клуба «Крус Асуль» Кастаньо

Футбольный клуб «Краснодар» интересуется колумбийским полузащитником Кевином Кастаньо, который выступает за мексиканский «Крус Асуль». Об этом сообщает журналист Диего Руеда в соцсети Х (ранее Twitter).

«Краснодар» интересуется игроком мексиканского клуба «Крус Асуль»
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По информации источника, также существует вероятность перехода игрока в португальский «Порту».

23-летний центральный полузащитник выступает за мексиканский клуб с июля этого года. За это время футболист принял участие в 33 матчах в составе «Крус Асуля» во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.

Действующий контракт Кастаньо с клубом рассчитан до лета 2027 года. Интерyет-портал Tramsfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 1,8 млн.

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