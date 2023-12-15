«Краснодар» интересуется игроком мексиканского клуба «Крус Асуль»

Футбольный клуб «Краснодар» интересуется колумбийским полузащитником Кевином Кастаньо, который выступает за мексиканский «Крус Асуль». Об этом сообщает журналист Диего Руеда в соцсети Х (ранее Twitter).

23-летний центральный полузащитник выступает за мексиканский клуб с июля этого года. За это время футболист принял участие в 33 матчах в составе «Крус Асуля» во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.