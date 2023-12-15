ФИФА обязала «Рому» заплатить «Ростову»

Футбольный клуб «Ростов» в сентябре текущего года подал иск в футбольный трибунал ФИФА к итальянскому клубу «Рома» в связи с переходом нападающего Элдора Шомуродова. «Ростов» не получил солидарные выплаты от римлян при переходе из «Дженоа».