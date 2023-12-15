ФИФА обязала «Рому» заплатить «Ростову»

ФИФА второй раз приняла решение в пользу «Ростова» в разбирательствах с европейским клубом
ФИФА обязала «Рому» выплатить солидарную выплату «Ростову» за переход Элдора Шомуродова из «Дженоа» в стан римлян.
«Решение ФИФА по выплатам, связанным с трансферной историей Элдора Шомуродова
Футбольный клуб «Ростов» в сентябре текущего года подал иск в футбольный трибунал ФИФА к итальянскому клубу «Рома» в связи с переходом нападающего Элдора Шомуродова. «Ростов» не получил солидарные выплаты от римлян при переходе из «Дженоа».
Наша жалоба была рассмотрена и удовлетворена ФИФА в полном объёме", — написала пресс-служба «Ростова».
Чемпионат.com: главные новости