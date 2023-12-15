Международная федерация футбола (ФИФА) удовлетворила иск «Ростова» к итальянскому клубу «Рома» по делу о переходе нападающего Элдора Шомуродова. Об этом сообщается в Telegram-канале российской команды.

В сентябре «Ростов» обратился в футбольный трибунал ФИФА, так как не получил солидарные выплаты от римлян при переходе игрока из «Дженоа». «Наша жалоба была рассмотрена и удовлетворена ФИФА в полном объеме», — отмечается в сообщении.

В настоящее время футболист находится в аренде в «Кальяри». В сезоне-2023/2024 он провел в составе команды 13 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи.