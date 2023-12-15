Петржела: «Спартак» даже в Москве не лучший клуб

«Спартак» даже в Москве не лучший клуб. Они никак не могут по могут претендовать на звание первого клуба страны. Когда-то красно-белые имели этот статус, но они его утратили. Лучший — «Зенит». И по европейским титулам, и по российским», - приводит слова Петржелы «РБ Спорт».