Петржела: «Спартак» даже в Москве не лучший клуб
Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о лучшем российском клубе.
«Спартак» даже в Москве не лучший клуб. Они никак не могут по могут претендовать на звание первого клуба страны. Когда-то красно-белые имели этот статус, но они его утратили. Лучший — «Зенит». И по европейским титулам, и по российским», - приводит слова Петржелы «РБ Спорт».
После 18 туров «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 36 очками. Лидирует «Краснодар» с 38 очками. Замыкает тройку лидеров «Динамо» (32 балла).
«Спартак» пятой строчке с 30 очками.
«Зенит» под руководством Сергея Семака выиграл пять последних чемпионатов России.
Сезон в РПЛ возобновится 1-3 марта.