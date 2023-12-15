«Локомотив» планирует усилить три позиции в зимнее трансферное окно — источник
По информации «Матч ТВ», «Локомотив» планирует усилиться футболистами на три позиции.
Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, у руководства клуба есть понимание, что необходимо усиление состава, учитывая, что футболисты без игровой практики покинут клуб.
После 18 туров чемпионата России «Локомотив» идет четвертым в таблице, набрав 31 очко. Сезон возобновится в марте.
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«Локомотив» планирует усилить три позиции в зимнее трансферное окно — источник
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