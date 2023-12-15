Трансфер Веры из «Оренбурга» в «Локомотив» сорвался

Трансфер Лукаса Веры в «Локомотив» из «Оренбурга» сорвался. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Клубы не смогли договориться по графику платежей.

© Чемпионат.com

Напомним, ранее сообщалось, что полузащитник «Оренбурга» Вера близок к переходу в «Локомотив». Позднее в московском клубе подтвердили интерес к Лукасу Вере. По информации СМИ, сумма трансфера должна была составить 300 млн рублей. Планировалось, что железнодорожники выплатят нужную сумму в два транша по 150 млн рублей: первый этой зимой, а второй — летом.