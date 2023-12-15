Сборная России проведет матч с Сербией, если сербы получат разрешение ФИФА и УЕФА

Сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Сербией в марте 2024 года, если сербская федерация футбола получит соответствующее разрешение от ФИФА и УЕФА. Игра может состояться в Санкт-Петербурге, сообщает сербское информационное агентство Tanjug.

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Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической обстановки в мире. Российские арбитры также перестали получать назначение на матчи еврокубков. Аналогичная ситуация с отстранением наблюдается и в других видах спорта, особенно командных.