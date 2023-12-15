Стала известна зарплата Каземиро в «Аль-Хиляль»

Саудовский футбольный клуб «Аль-Хиляль» собирается отправить полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Каземиро предложение о зарплате в размере около € 20 млн в год. Об этом сообщает Sports Zone в соцсети Х (ранее Twitter).

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По информации источника, агенты игрока открыты к трансферу в клуб из Саудовской Аравии. Также сообщается, что «ПСЖ» и один неназванный итальянский клуб, проявляющие интерес к игроку, уже ознакомились с предложением.