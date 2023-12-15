Гвардиола рассказал о состоянии Эрлинга Холанда

«Он прибыл сегодня, его осмотрят врачи, а потом посмотрим. Эрлинг прошел курс лечения. Надеюсь, он сможет поехать в Саудовскую Аравию [на клубный чемпионат мира, где «Ман Сити» сыграет через несколько дней].

Не думаю, что он будет готов играть в эти выходные (матч против «Кристал Пэлас» состоится завтра – Sports.ru). У него не перелом, просто стресс. Врачи говорят, что мы должны смотреть день за днем, неделю за неделей и смотреть, как он себя чувствует», – сказал тренер «Ман Сити».