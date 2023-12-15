«Рубин» готов отпустить 20‑летнего полузащитника в аренду

«Рубин» готов отпустить 20‑летнего хавбека Рахмоналиева в аренду
«Рубин» готов отпустить в аренду узбекистанского полузащитника Умарали Рахмоналиева, сообщает Metaratings.ru.
В казанском клубе хотят, чтобы 20 летний футболист имел постоянную игровую практику.
Рахмоналиев перешел в «Рубин» из «Бунедкора» в январе 2023 года. На счету полузащитника 18 матчей за казанскую команду и одна голевая передача.
Контракт Рахмоналиева с «Рубином» действует до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.