Лидером «Крыльев Советов» Гарре интересуются четыре итальянских клуба

«Действительно, к Гарре возник серьёзный интерес в Италии. На нас уже выходили представители «Удинезе», «Фиорентины», «Торино» и «Салернитаны». До переговоров на уровне клубов дело пока не дошло — потенциальные покупатели только прощупывают почву на предмет возможного трансфера. Наличие у Бенхамина итальянского паспорта может ускорить процесс — так как он не будет считаться легионером в Серии А. Но как минимум до Рождества до конкретики вряд ли дойдёт», — сказал Хинчагов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.