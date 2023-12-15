Бердыев: не понимаю, почему в футболе Fan ID есть, а в других видах спорта нет

«Изменится ли что-то в Махачкале, если команда выйдет в РПЛ и будет обязателен Fan ID? Думаю, что будет меньше [зрителей]. Я не сторонник этого, не понимаю, почему в футболе это есть, а в других видах спорта нет», — сказал Бердыев в видео на YouTube-канале журналиста Сергея Дурасова.