Стала известна политика «Зенита» в зимнее окно переходов

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев в интервью РИА Новости заявил, что клуб откажется от продаж в предстоящее зимнее трансферное окно.

«Мы ни с кем не собираемся расставаться зимой», — заявил Медведев.

На вопрос о потенциальных трансферах на вход, гендиректор клуба ответил, что интересы «Зенита» лимитированы наличием лишь одной свободной квотой на иностранца.

«Зенит» после 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) идет на втором месте в турнирной таблице, набрав 36 очков. Подопечные Сергея Семака всего на два балла отстают от лидера — «Краснодара».

Чемпионат России ушел на зимнюю паузу и возобновится только в марте, 19-й тур стартует 3 числа. «Зенит» в первом официальном матче РПЛ в 2024 году примет в Санкт-Петербурге московский «Спартак», который идет на пятой строчке таблицы, набрав 30 баллов. В первом круге «Зенит» победил на «Открытие банк Арене» со счетом 3:1.