Игрок «Спартака» Денисов высказался о прыжке Бериши в сторону Абаскаля

Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов рассказал об обсуждении прыжка игрока «Ахмата» Бернарда Бериши в сторону главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля со своим отцом, который в прошлом участвовал в боях ММА, и поделился мнением об этом эпизоде.

«Он рассказал, что видел с камер, я рассказал ему, как этот поступок выглядел со стороны. Мы обсудили с ним. У него просто другое к этому отношение, мужское. Если говорить так, как есть, то он бы и дальше пошёл всех… решать.

На самом деле, нужно было на поле правильно отреагировать, сыграть жёстко, чтобы больше не было таких ситуаций. Чтобы больше неповадно было.

Проявили ли игроки «Спартака» безразличие? Повторюсь, нужно было показывать на поле. Всё-таки мы футболисты. Прояви небезразличие, получи красную карточку и подставь команду. К сожалению, футбол – такая игра, когда нужно отпускать эмоции и думать головой», — сказал Денисов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».