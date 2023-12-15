«Интернасьонал» выразил готовность арендовать Ренана у «Зенита» на полгода

«Интернасьонал» сообщил о готовности взять в аренду защитника «Зенита» Роберта Ренана на полгода, несмотря на первоначальное желание бразильского клуба арендовать футболиста на один год. Об этом информирует Globo Esporte.

«Интернасьонал» выразил готовность арендовать Ренана у «Зенита»
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Согласно полученным данным, «Зенит» не хочет отдавать игрока в долгосрочную аренду.

Сегодня, 15 декабря, стало известно, что «Коринтианс» отказался от Ренана, поскольку клуб намеревался арендовать бразильца на один год.

Ренан перешел в «Зенит» из «Коринтианса» в январе 2023 года, став частью сделки по обмен нападающего Юри Алберто. Контракт футболиста с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в 9 миллионов евро.

В текущем сезоне 20-летний центральный защитник сыграл в восьми играх «Зенита» и не отметился результативными действиями.

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