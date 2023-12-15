«Интернасьонал» выразил готовность арендовать Ренана у «Зенита»

«Интернасьонал» сообщил о готовности взять в аренду защитника «Зенита» Роберта Ренана на полгода, несмотря на первоначальное желание бразильского клуба арендовать футболиста на один год. Об этом информирует Globo Esporte.

Согласно полученным данным, «Зенит» не хочет отдавать игрока в долгосрочную аренду.

Сегодня, 15 декабря, стало известно, что «Коринтианс» отказался от Ренана, поскольку клуб намеревался арендовать бразильца на один год.

Ренан перешел в «Зенит» из «Коринтианса» в январе 2023 года, став частью сделки по обмен нападающего Юри Алберто. Контракт футболиста с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в 9 миллионов евро.