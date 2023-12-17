Булыкин — о приходе Морено в «Сочи»: ставка на иностранца не всегда означает хорошее

«Таков был выбор владельца клуба. Он решил сделать ставку на иностранца, но это не всегда означает только хорошее. Скорее всего, с нашими специалистами не удалось договориться, хотя среди них есть те, кому можно доверить такую команду, сражающуюся за выживание. Многие из них уже доказали, что готовы справиться с задачей по сохранению прописки в РПЛ», — приводит слова Булыкина RT.