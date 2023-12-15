Морено прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Сочи»

В пятницу 46 летний специалист подписал долгосрочный контракт с российским клубом. На посту главного тренера он сменил Александра Точилина , который 3 декабря был отправлен в отставку.

— Я очень взволнован и очень мотивирован этим новым приключением. Я верю, что мы вместе совершим великие подвиги. Надеюсь, что вскоре мы сможем увидеть друг друга на игровом поле, — приводит слова Морено пресс служба «Сочи».

Ранее Морено входил в тренерские штабы «Ромы», «Сельты» и «Барселоны». В 2019 году он возглавил сборную Испании, которая под его руководством одержала восемь побед в десяти матчах и квалифицировалась на Евро 2020. Также он занимал пост главного тренера «Монако» и «Гранады».