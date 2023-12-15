Испанец Морено назвал «новым приключением» свое назначение на пост главного тренера «Сочи»

Испанец Роберт Морено рассказал, что очень мотивирован после назначения на пост главного тренера «Сочи».

Морено прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Сочи»
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В пятницу 46 летний специалист подписал долгосрочный контракт с российским клубом. На посту главного тренера он сменил Александра Точилина, который 3 декабря был отправлен в отставку.

— Я очень взволнован и очень мотивирован этим новым приключением. Я верю, что мы вместе совершим великие подвиги. Надеюсь, что вскоре мы сможем увидеть друг друга на игровом поле, — приводит слова Морено пресс служба «Сочи».

Ранее Морено входил в тренерские штабы «Ромы», «Сельты» и «Барселоны». В 2019 году он возглавил сборную Испании, которая под его руководством одержала восемь побед в десяти матчах и квалифицировалась на Евро 2020. Также он занимал пост главного тренера «Монако» и «Гранады».

«Сочи» после 18 туров МИР РПЛ сезона 2023/24 занимает последнее, 16 е место в турнирной таблице, набрав 11 очков.

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Александр Точилин
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