Семшов — о Морено в "Сочи": у нас что, своих нет?
Бывший российский футболист Игорь Семшов прокомментировал назначение Роберта Морено на пост главного тренера "Сочи". "Хороший список, но в Испании он никому не нужен. В "Монако" убрали из-за неудовлетворительных результатов. У нас что, своих нет?" — сказал Семшов.
Испанский специалист находится без работы с весны 2022 года, когда покинул испанскую "Гранаду". Ранее специалист, начинавший карьеру в качестве ассистента во второй команде "Барселоны", работал в сборной Испании и "Монако", где тренировал российского полузащитника Александра Головина.
Источник: "Матч ТВ".