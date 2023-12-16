Семшов — о Морено в "Сочи": у нас что, своих нет?

Бывший российский футболист Игорь Семшов прокомментировал назначение Роберта Морено на пост главного тренера "Сочи". "Хороший список, но в Испании он никому не нужен. В "Монако" убрали из-за неудовлетворительных результатов. У нас что, своих нет?" — сказал Семшов.