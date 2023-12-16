В «Реале» приняли решение по будущему Луки Модрича

Как сообщает испанское издание Sport, у игрока заканчивается контракт, а руководство мадридского клуба приняло решение не предлагать новое соглашение хорватскому футболисту.

Модрич играет за «сливочных» с 2012 года. В текущем сезоне полузащитник отыграл 18 матчей за мадридский «Реал» во всех турнирах, в которых записал на свой счёт две результативные передачи. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.