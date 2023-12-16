«Ювентус» ведет переговоры о трансфере полузащитника сборной Украины

Туринский «Ювентус» продолжает работать над подписанием нового полузащитника.

Как сообщает итальянский журналист Ромео Агрести, в клубе пока не определили единую трансферную цель, но представители «старой синьоры» ведут переговоры с окружением Георгия Судакова из «Шахтёра» и Родриго Де Пауля из «Атлетико».

Также «бьянконери» интересуются полузащитником «Аталанты» Тёном Копмейнерсом. Об интересе туринского клуба к 25-летнему нидерландцу стало известно ещё в феврале этого года. Летом «Аталанта» выставила на него цену в размере € 50 млн, но в январе она может снизиться до € 40–45 млн.