Комментатор «Матч ТВ»: Клаудиньо задолбало играть за «Зенит»

"Легионеры не хотят оставаться, потому что нет еврокубков. Очень сложная логистическая история – колумбийцам из-за сборной предстоит быть в дороге более 30 часов. Латиноамериканцы хотят уехать туда, где побольше тепла, платили бы столько же денег и не надо было столько выкладываться эмоционально. Здесь они играют в полноги.

На таких игроков, как Клаудиньо, спрос был и будет. Его агент в СМИ может манипулировать, но по его настроению видно, что его задолбало играть за "Зенит". Мы видели, когда Клаудиньо хорош, а когда он играет с ленцой. Больше матчей в этом сезоне он провел с ленцой, как и Вендел", – сказал Генич.