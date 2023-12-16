Комментатор «Матч ТВ»: Клаудиньо задолбало играть за «Зенит»

Футбольный комментатор "Матч ТВ" Константин Генич выразил мнение, что бразильский полузащитник "Зенита" Клаудиньо хочет покинуть петербургский клуб. Его слова передает Metaratings.ru.

Комментатор «Матч ТВ»: Клаудиньо задолбало играть за «Зенит»
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"Легионеры не хотят оставаться, потому что нет еврокубков. Очень сложная логистическая история – колумбийцам из-за сборной предстоит быть в дороге более 30 часов. Латиноамериканцы хотят уехать туда, где побольше тепла, платили бы столько же денег и не надо было столько выкладываться эмоционально. Здесь они играют в полноги.
На таких игроков, как Клаудиньо, спрос был и будет. Его агент в СМИ может манипулировать, но по его настроению видно, что его задолбало играть за "Зенит". Мы видели, когда Клаудиньо хорош, а когда он играет с ленцой. Больше матчей в этом сезоне он провел с ленцой, как и Вендел", – сказал Генич.

26-летний Клаудиньо выступает за сине-бело-голубых с августа 2021 года после перехода из "РБ Брагантино". На его счету 19 забитых мячей и 21 результативная передача в 86 играх.

"Зенит" после 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) идет на втором месте в турнирной таблице, набрав 36 очков. Подопечные Сергея Семака всего на два балла отстают от лидера — "Краснодара". Чемпионат России ушел на зимнюю паузу и возобновится только в марте, 19-й тур стартует 3 числа. "Зенит" в первом официальном матче РПЛ в 2024 году примет в Санкт-Петербурге московский "Спартак", который идет на пятой строчке таблицы, набрав 30 баллов. В первом круге "Зенит" победил на "Открытие банк Арене" со счетом 3:1.

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