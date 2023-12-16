«Зенит» намерен приобрести 25-летнего вингера «Адана Демирспор»

«Зенит» крайне сильно хочет видеть Юсуфа Сары в своём составе. Но также нам поступают серьёзные предложения от «Марселя», «Ренна» и «Лиона». Я смогу сообщить вам о каких-либо деталях, как только дело дойдёт до конкретики. Если Юсуф найдёт себе достойный вариант для продолжения карьеры и захочет покинуть клуб, будет неправильным удерживать его», — приводит слова Санджака TRT Spor.