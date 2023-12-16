«Зенит» не планирует приобретать турецкого вингера Сары

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался об интересе к нападающему «Адана Демирспор» Юсуфу Сары.

«Эта информация не соответствует действительности», — приводит слова Медведева Sport24.

Сегодня президент «Адана Демирспор» Мурат Санджак рассказал об интересе «Зенита» к вингеру Сары.

Сары выступает за «Адана Демирспор» в июле 2022 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне Сары сыграл 19 матчей за «Адана Демирспор», в которых отметился двумя голами и семью результативными передачами.