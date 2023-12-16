«Зенит» не планирует приобретать турецкого вингера Сары
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался об интересе к нападающему «Адана Демирспор» Юсуфу Сары.
«Эта информация не соответствует действительности», — приводит слова Медведева Sport24.
Сегодня президент «Адана Демирспор» Мурат Санджак рассказал об интересе «Зенита» к вингеру Сары.
Сары выступает за «Адана Демирспор» в июле 2022 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года.
В текущем сезоне Сары сыграл 19 матчей за «Адана Демирспор», в которых отметился двумя голами и семью результативными передачами.
После 18 туров «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ, у команды Сергея Семака 36 очками.