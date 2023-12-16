Футболист казанского "Рубина" Олег Иванов назвал уругвайского полузащитника московского "Динамо" Диего Лаксальта лучшим игроком первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/24. Своим мнением он поделился со "Спорт-Экспрессом". "Считаю Лаксальта лучшим игроком первой половины сезона. Можно только поаплодировать Марцелу Личке, который неожиданно нашел для уругвайца новую позицию, и тот прямо расцвел. Cейчаc в "Динамо" вcя игра идет через Лакcальта. Он забетонировал опорную зону, cоздает баланc между обороной и атакой. Раньше таких называли "волнорез". Цепкий, шуcтрый, выноcливый. При этом техничный, видит поле, мяч не передерживает", — написал Иванов. В текущем сезоне Лаксальт сыграл за бело-голубых 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами. "Динамо" после первой части сезона в РПЛ набрало 32 очка и занимает третье место в турнирной таблице. Чемпионат России ушел на зимнюю паузу и возобновится только в марте, 19-й тур стартует 3 числа. Подопечные Лички сыграют на своем с московским "Локомотивом".