Дубль Кейна помог «Баварии» разгромить «Штутгарт»

Сегодня, 17 декабря, состоялся матч 15-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Бавария» и «Штутгарт». Команды играли на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене, Германия. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:30 мск. Хозяева поля одержали разгромную победу со счётом 3:0.

«Бавария» забила свой первый гол уже на второй минуте. С передачи Лероя Зане отличился англичанин Гарри Кейн. На 55-й минуте нападающий команды из Мюнхена оформил дубль. Третий гол хозяев на 63-й минуте забил южнокорейский защитник Ким Мин Джэ. В качестве ассистента выступил 19-летний Александар Павлович.

Отметим, что в этой игре арбитры отменили ещё два гола «Баварии». Ким Мин Джэ забил гол на 25-й минуте, однако его отменили без помощи VAR из-за технических проблем. При этом на 45+2-й минуте забитый мяч Томаса Мюллера также был отменён, но уже с системой VAR.