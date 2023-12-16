Хавбек «Спартака» Крал бесплатно перейдет в «Унион»

Берлинский «Унион» принял решение подписать полноценный контракт с полузащитником московского «Спартака» Алексом Кралом , который сейчас выступает за команду на правах аренды. Срок действия чешского хавбека с «красно-белыми» рассчитан до лета 2024 года, поэтому немецкий клуб подпишет игрока бесплатно, сообщает Sport Bild.

Стоит отметить, что Алекс Крал перешёл в московский «Спартак» из чешской «Славии» в 2019 году за 12 миллионов евро. Однако в марте 2022 году футболист воспользовался правом ФИФА на приостановление срока действия своего контракта с российским клубом и с тех пор выступает на правах аренду за другие европейские команды.