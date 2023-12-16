Денис Черышев высказался об отстранении России от международных турниров

Российский полузащитник итальянской "Венеции" Денис Черышев, ранее выступавший в сборной России, прокомментировал тот факт, что национальная российская команда не сыграет на предстоящем чемпионате Европы - 2024, и выразил надежду, что отстранение российского футбола скоро закончится. Его слова приводит AS. "Это неприятная ситуация. Я надеюсь, что скоро нас допустят, потому что мы не несем ответственность за эту ситуацию и не имеем никакого отношения к политике. Мы хотим играть. Я надеюсь, что конфликт скоро закончится, и все вернется на круги своя", - заявил Черышев. Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Черышев подписал соглашение с "Венецией" в летнее трансферное окно 2022 года. В своей карьере 32-летний игрок выступал за мадридский "Реал", "Севилью", "Валенсию" и "Вильярреал". Соглашение Черышева с итальянским клубом рассчитано до июня 2024 года. В минувшем сезоне итальянской серии B Черышев провел 24 матча, в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи. "Венеция" заняла восьмое место в турнирной таблице чемпионата.