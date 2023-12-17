Федерация бокса России предложила перевоспитать хоккейного тренера, устроившего драку

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Федерация бокса России предложила перевоспитать в боксерском зале тренера, устроившего драку на хоккейном матче детских команд. Об этом ТАСС заявили в организации.

"Федерация бокса России против любого проявления насилия, особенно в присутствии детей, - говорится в сообщении. - С произошедшим будут разбираться правоохранительные органы. Но свои эмоции необходимо направлять в правильное русло. Не так давно мы подписали соглашение о взаимодействии с Федерацией хоккея России".

"В этой связи приглашаем тренера, затеявшего драку, в зал бокса, где не только покажем правильное направление для выхода эмоций, но и дадим возможность почувствовать дух спортивной дружбы и взаимоуважения. Бокс объединяет!" - отмечается а заявлении Федерации.