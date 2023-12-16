«Сантос» близок к аренде игрока «Локомотива» Педриньо

Бразильский «Сантос» близок к арендному соглашению нападающего московского «Локомотива» Педро Габриэля, сообщает Globo.

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По информации источника, бразильский клуб ведёт переговоры об аренде на один год Педриньо. Ранее футболист уже дважды отправлялся в аренду из «Локомотива» в «Сан-Паулу» и «Америку», с которой арендное соглашение кончается в декабре 2023 года.

24-летний бразилец является воспитанником «Оэсте», откуда отдавался в аренду в «Айдакс» и «Атлетико Паранаэнсе», а потом был выкуплен им, однако через год вернулся обратно в «Оэсте».