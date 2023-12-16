Энрике разозлился из-за вопроса о Мбаппе

«Мне не нужно никому ничего доказывать. У Килиана Мбаппе такая же свобода, как и была, когда я приехал сюда. Он наш лучший игрок, который каждый сезон забивает 50 голов и отдаёт 25 результативных передач. Он играет не только на позиции «девятки», но и с полной свободой на правом и левом фланге. Я буду снова повторять это вам. Мне не нужно уговаривать Мбаппе играть подобным образом», — заявил специалист.