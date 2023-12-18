«Балтика» заинтересована в переходе полузащитника ЦСКА

«Руководство «Балтики» заинтересовано в приглашении полузащитника ЦСКА Константина Кучаева в зимнее трансферное окно, сообщает Metaratings.ru.

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По информации источника, сам футболист на данный момент не заинтересован в переходе в команду из Калининграда. Кучаев рассчитывает продлить контракт с «красно синими», который истекает летом 2024 года.

25 летний Кучаев в нынешнем сезоне сыграл в 15 матчах за ЦСКА, в которых не отметился результативными действиями.