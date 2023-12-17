В Саудовской Аравии высказались о возможном переходе Килиана Мбаппе

«С Мбаппе разговор открыт, но мы не знаем, что он хочет сделать. Наша позиция очень ясна. Все игроки этого уровня знают, где мы находимся. Если у Мбаппе есть какая-либо возможность или интерес быть частью того, что мы строим, сейчас или в будущем, мы не можем отказаться от такой возможности. Он игрок, которого я люблю», — приводит слова Эменало Marca.