«Барселона» и «Валенсия» не выявили победителя в матче 17-го тура Ла Лиги

Завершился матч 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Валенсия» и «Барселона». Команды играли на стадионе «Месталья» в Валенсии. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Мигелем Анхелем Ортисом Арьясом. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Команды разошлись миром — 1:1.

На 55-й минуте «Барселона» вышла вперёд — голом с передачи Рафиньи отметился португальский форвард «блауграны» Жоау Феликс. На 70-й минуте хозяева сумели сравнять счёт усилиями хавбека Уго Гильямона. Матч так и завершился — 1:1.