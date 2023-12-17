Андрей КОБЕЛЕВ: Если уйдет Вендел, «Зенит» обязательно кого-то возьмет взамен – тогда о шансах на чемпионство и поговорим, не гадая

«Кого считать фаворитом РПЛ? Ребят, где вы такие вопросы берёте? Мы видим, что «Краснодар» и «Зенит» оторвались от других на ничтожно малое количество очков. Впереди ещё двенадцать туров, и чемпионат будет перемешиваться с матчами Кубка России. А перед этим - два с половиной месяца перерыва и трансферное окно. Мы же не знаем, кто в какой команде пойдёт на вход и на выход, - поделился экс-капитан «Зенита» и бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев.- Что, если на выход из «Зенита» пойдёт Вендел?- Тогда обязательно кто-то придёт и на вход. Вендел - достаточно хороший и дорогой актив. Но я не люблю гадать на кофейной гуще.- Аршавин сказал, что «Зенит» пошёл по пути развития «Шахтёра».- Есть несколько путей развитий. Из них можно отметить два. Это воспитание футболистов для последующей продажи и покупка игроков конкретно для задач. У «Зенита» сейчас стратегия каждый год занимать первое место и выигрывать Кубок. Так? Так. Своей молодёжью делать это невозможно, поэтому они покупают бразильцев, а другой рынок для нас закрыт. Здесь всё понятно и логично.- Почему «Спартак» не может купить себе таких бразильцев?- В последнее время СМИ писали, что «Зенит» готов отдать 18 миллионов евро за нового бразильца. Какая ещё российская команда может себе такое позволить?- С Халком и Витселем «Зенит» взял только одно чемпионство за четыре года, а в других трёх случаях золото взял ЦСКА.- Тогда у ЦСКА защитники 50 лет вместе играли в клубе и в сборной. Плюс впереди у них бразильцы были какие хорошие. А кто потом чемпионат выигрывал, кроме «Зенита»? По разу «Спартак» и «Локомотив». В первую очередь это зависит от комплектования команды. Ещё раз говорю: сейчас не хочется гадать на кофейной гуще. Опять же, мы не знаем, как поведёт себя «Краснодар». Если он останется без усиления, то не дойдёт до чемпионства, я уверен. Вспомните, сколько матчей он выиграл в концовке, не имея преимущества. «Краснодар» играл без запаса прочности.Дмитрий НИКОЛЬСКИЙ.Полностью интервью Андрея Кобелева читайте в завтрашнем номере «Спорт уик-энда».