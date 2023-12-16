«Лестер» уведомил, что перебьет предложение «Зенита» по Бералдо

По информации источника, российский клуб предложил за защитника «Сан-Паулу» € 18 млн. А «Лестер» планирует заплатить за Бералдо, как минимум € 20 млн.

Ранее английский клуб уже дал понять, что сделает более крупное предложение, чем «Зенит». Теперь намерение превратилось в предупреждение. При этом англичане подчеркнули, что как только откроется трансферное окно 1 января, предложение будет отправлено.