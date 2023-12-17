«Не могу сказать на 100 процентов, что будет завтра». Тикнизян — о будущем в «Локо»

«Могу ли сказать, что на 100 процентов останусь в «Локомотиве» весной? Даже не могу сказать на 100 процентов, что будет завтра, а меня спрашивают о глобальном. Поэтому на всё воля божья. Надо быть готовым ко всему. Посмотрим, как распорядится судьба», — приводит слова Тикнизяна Sport24.